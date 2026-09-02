Tage der Entscheidung um Festspiel-Spitzenposten

Die 106. Ausgabe des Kulturfestivals konnte heuer eine Vollauslastung verzeichnen und somit eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Gute Argumente also für Hammer, die ihre Stärke vor allem in der Akquise von Sponsoren sieht. Eine Kompetenz, die die Festspiele in den kommenden Jahren brauchen wird. Denn das millionenschwere Großbauprojekt lässt sich nicht ausschließlich mit Geldern der öffentlichen Hand stemmen.