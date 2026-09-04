Viele starke Stimmen singen für die Liebe

„All you need is love“ – Unter diesem Motto steht heuer das Festival Arsonore, das vom Vocalforum Graz im Planetensaal von Schloss Eggenberg eröffnete wurde. Auch Intendant Markus Schirmer griff beherzt in die Tasten.
Manchmal liegen die Gefühle zwischen den Noten. Man höre die 18 kurzen „Liebeslieder-Walzer“ von Johannes Brahms. Woher nehmen das Vocalforum unter Franz Herzog und das Gugg Piano Duo in den Chor-Miniaturen die Fülle der Gefühle her? Aus denkbar einfachen Grundlagen – sozusagen Luft und Liebe – machen die Musiker bei der Eröffnung der Arsonore im Eggenberger Planetensaal kleine Kunststücke: durch geschickte Linienführung, gezielte Akzente und aufblühende Klangfarben.
„All you need is love“, sagt dazu das heurige Motto – 2026 steht das Eggenberger Schlossfestival ganz im Zeichen der Liebe. Nicht nur als Kontrapunkt zu Hass-Postings und öffentlicher Polarisierung ist das eine Wohltat. Auch die berüchtigt zerfaserte Programmierung des Eröffnungskonzerts ist, inspiriert von Liebesdingen, heuer so stringent wie selten.
Hälfte zwei wird ernst und festlich
Nach Brahms geht es in Hälfte zwei, teils unterstützt von Dalibor Karvay (Violine) und Irma Gigani (Klavier), in ruhige Chorstücke von Eric Whitacre, Sven-David Sanström und Co. Als Echolot in seelischen Tiefen vermessen sie ernst und festlich das Herz.
Auch neben dem charmanten, aber teils floskelhaften Bühnen-Gespräch von Erika Pluhar und Michael Lehofer wird hier Substanzielles gesagt – nicht in Worten, sondern Tönen. Dem Publikum gefällt‘s: Zuletzt wird, begleitet von Intendant Markus Schirmer am Klavier, bei den Beatles kräftig mitgesungen.
Felix Jureček
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.