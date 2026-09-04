Viele starke Stimmen singen für die Liebe

Manchmal liegen die Gefühle zwischen den Noten. Man höre die 18 kurzen „Liebeslieder-Walzer“ von Johannes Brahms. Woher nehmen das Vocalforum unter Franz Herzog und das Gugg Piano Duo in den Chor-Miniaturen die Fülle der Gefühle her? Aus denkbar einfachen Grundlagen – sozusagen Luft und Liebe – machen die Musiker bei der Eröffnung der Arsonore im Eggenberger Planetensaal kleine Kunststücke: durch geschickte Linienführung, gezielte Akzente und aufblühende Klangfarben.