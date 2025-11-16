Habsburger-Schatz: Auch Schmuck von Sisi dabei!

Immer neue Überraschungen rund um den Habsburger-Schatz. Nun kommt auch die legendäre Kaiserin Elisabeth ins Spiel. Die Wiener Juweliere Christoph, Florian und Wolfgang Köchert fanden heraus, dass vier Schmuckstücke aus dem wieder aufgetauchten Schatz Kaiserin Elisabeth gehörten.
„Hühnereigroße Smaragde“ und Weinlaub-Blätter aus Brillanten. Beim „Krone“-Gespräch mit Christoph, Wolfgang und Florian Köchert bekommen die Juwelen des wieder aufgefundenen Habsburger-Schatzes eine sehr persönliche Geschichte. Sie sind ein wesentliches Puzzleteil in diesem spektakulären Krimi. Und: Die Juweliere Köchert haben alle Informationen zu den einzelnen Preziosen des Schatzes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.