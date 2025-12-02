Eleonore über den Glanz des Habsburger-Schatzes

Die Stücke seien redesignt. Heißt, alter Schmuck von Maria Theresia wie eine Perlenbrosche oder Sisis Brillant-Hutnadel, sind modern gestaltet, so die Habsburger-Tochter im Magazin „Point de vue“. Einige Stücke davon sogar sehr modern. Und wenn die Frau es sagt, dann hat’s Gewicht, denn sie kennt sich aus, ist Zitas Urenkelin und hat vor allem: den Blick und das Gefühl für Schönes.