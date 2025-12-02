Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Schmuckdesignerin

Eleonore über den Glanz des Habsburger-Schatzes

Adabei Österreich
02.12.2025 20:00
Eleonore Habsburg-Lothringen ist Schmuckdesignerin, hat den Blick für das Schöne. Seit 2020 ist ...
Eleonore Habsburg-Lothringen ist Schmuckdesignerin, hat den Blick für das Schöne. Seit 2020 ist sie mit Jérôme d‘Ambrosio verheiratet.(Bild: Alexander Tuma)

Erst vor ein paar Wochen tauchte ein als verloren geglaubter Schatz der Habsburger in Kanada wieder auf. Kaiserin Zita brachte ihn einst in Sicherheit. Das Geschmeide unserer letzten Kaiser beschäftigt nun nicht nur Politik oder Historiker, sondern auch Karl Habsburgs älteste Tochter: Sie ist Schmuckdesignerin.

0 Kommentare

Diese Story ist filmreif: Ein über 100 Jahre verloren geglaubter Schatz der Familie Habsburg-Lothringen ist nun in Kanada wieder aufgetaucht. Eine Story, die weder die heimische Politik noch Historiker kaltlässt – und am allerwenigsten die Familie von Oberhaupt Karl Habsburg-Lothringen (64).

Eleonores Einschätzung
So wundert es auch nicht, dass sich jetzt seine älteste Tochter, Eleonore, zu Wort gemeldet hat. Bei ihr hat’s doppeltes Gewicht, immerhin ist die 31-Jährige – sie benannte ihre Tochter nach ihrer Urgroßmutter Zita – Schmuckdesignerin. Und während ein Streit darüber entbrannt ist, wem die Juwelen denn jetzt eigentlich gehören, hat Eleonore nur das Geschmeide und seine Schönheit im Fokus.

Vor Kurzem tauchte der verloren geglaubte Schatz der Habsburger. Einige Stücke wurden im 19. ...
Vor Kurzem tauchte der verloren geglaubte Schatz der Habsburger. Einige Stücke wurden im 19. Jahrhundert neu designt, sagt Eleonore, Tochter von Karl Habsburg.(Bild: Krone KREATIV/Privatkanzlei Habsburg/Matthias Dolenc, Nasuna Stuart-Ulin)

Die Stücke seien redesignt. Heißt, alter Schmuck von Maria Theresia wie eine Perlenbrosche oder Sisis Brillant-Hutnadel, sind modern gestaltet, so die Habsburger-Tochter im Magazin „Point de vue“. Einige Stücke davon sogar sehr modern. Und wenn die Frau es sagt, dann hat’s Gewicht, denn sie kennt sich aus, ist Zitas Urenkelin und hat vor allem: den Blick und das Gefühl für Schönes.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
267.006 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
152.258 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.129 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
822 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
763 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Mehr Adabei Österreich
Als Schmuckdesignerin
Eleonore über den Glanz des Habsburger-Schatzes
Fussenegger und Rupp
Woher wir die neuen „Tatort“-Gesichter kennen
Ermitteln ab 2027
Rupp und Fussenegger sind die neuen „Tatort“-Stars
Krone Plus Logo
Lisa-Marie legt los
DJ Ötzis Tochter will weitere TV-Sendungen erobern
Comedy-Newcomer
„Bahnhofs Dude“ Jonas Bonas erobert das Internet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf