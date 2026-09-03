Habsburg eröffnet große Juwelen-Millionenshow

Habsburger-Schatz unter Schutz

Karl Habsburg, Oberhaupt der Familie, war es, der 2025 – offenbar selbst überrascht – diese Geschichte öffentlich gemacht hatte. Was in der Sogwirkung der Meldung auch die Republik Österreich auf den Plan rief, die unter Vize-Kanzler Andreas Babler prüfen ließ, ob der Schmuck denn nicht dem Staat gehört. Doch die Indizien darauf haben sich bis zuletzt nicht erhärtet und der kanadische Staat hat den „Schatz der Habsburger“ mittlerweile unter seinen Schutz gestellt, was auch der Grund dafür war, dass Habsburg selbst es sich nehmen lässt und die Ausstellung der Florentiner-Diamanten (Titel: Hidden Treasure: A Century of Mystery, bis Jänner 2027 zu sehen) eröffnet.