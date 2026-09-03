So hat sich Reisen seit dem Jahr 1991 verändert

Einmal buchen, bitte – und dann warten

Auch die Buchung selbst hatte ein anderes Tempo. Man ging ins Reisebüro, blätterte durch Kataloge und wurde beraten. Preise und Angebote ließen sich nicht innerhalb weniger Sekunden miteinander vergleichen. Wer sich entschieden hatte, musste darauf vertrauen, dass die Kombination aus Beratung, Katalog und eigenem Bauchgefühl passte. Heute können wir mitten in der Nacht einen Flug buchen, zehn Hotels nebeneinanderlegen, Bewertungen lesen und innerhalb weniger Minuten ein komplettes Wochenende organisieren. Booking.com, Airbnb und Flugsuchmaschinen haben die Reiseplanung grundlegend verändert. Auswahl gibt es praktisch ohne Ende. Genau darin liegt aber die neue Schwierigkeit. Früher fehlten Informationen. Heute sind es manchmal zu viele. Welches Hotel hält, was die Fotos versprechen? Welche Bewertung hilft wirklich weiter? Ist die billigste Verbindung tatsächlich die beste, wenn man um vier Uhr Früh am Flughafen sein muss?