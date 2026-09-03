Trump ließ sein Konterfei auf Münzgeld prägen

Umbenennung der Straße von Hormuz

Der nächste Streich folgte noch am Donnerstag. Auf der Plattform Truth Social schlug Trump vor, die Straße von Hormuz in „Trump-Straße“ umzubenennen (siehe Video unten). Damit strebt er eine weitere geografische Änderung an, den auch der Lake Ontario – den es lange vor der Gründung der USA gab – soll künftig einen neuen Namen tragen, wenn auch „nur“ Lake America.