Soll Verbot des politischen Islam in Verfassung?

Nach dem Vorstoß von Bundeskanzler Stocker für ein Verbot des politischen Islam zeigen sich auch SPÖ und NEOS gesprächsbereit. Während Befürworter einen längst fälligen Schutz der Demokratie fordern, warnen Kritiker und Juristen vor vagen Begriffen und zweifeln an der Umsetzbarkeit. Unsere Frage des Tages vom 2. September lautet: „Soll Verbot des politischen Islam in die Verfassung?“