Soll Verbot des politischen Islam in Verfassung?

Nach dem Vorstoß von Bundeskanzler Stocker für ein Verbot des politischen Islam zeigen sich auch SPÖ und NEOS gesprächsbereit. Während Befürworter einen längst fälligen Schutz der Demokratie fordern, warnen Kritiker und Juristen vor vagen Begriffen und zweifeln an der Umsetzbarkeit. Unsere Frage des Tages vom 2. September lautet: „Soll Verbot des politischen Islam in die Verfassung?“
Wie bewerten Sie die Idee von Kanzler Stocker? Welche Auswirkungen hätte ein Verbot des politischen Islams in Österreich? Denken Sie, dass es zu deutlichem Widerstand aus der islamischen Gesellschaft kommen wird? Ist solch ein Verbot überhaupt rechtlich durchführbar?
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