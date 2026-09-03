Video: Sturm rettet Remis gegen Lustenau

4. Runde: Sturm Graz kam gegen Aufsteiger Austria Lustenau nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Dominik Weixelbraun brachte die Vorarlberger früh in Führung (10.), Seedy Jatta gelang aus einem Elfmeter der Ausgleich (65.). Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).