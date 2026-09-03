Tankstellenbetreiber Stiglechner vor Schließung

Denn bis dahin sollen alle 61 Stiglechner-Tankstellen an ihre neuen Besitzer übergeben worden sein. Im Zuge des Insolvenzverfahrens werden die Tankstationen, wie berichtet, verkauft. 59 Standorte wurden bereits abgestoßen. Nur zwei kleine Tankstellen in Maria Alm (Sbg.) und Achau (NÖ) sind noch übrig. Doch auch für diese beiden „gibt es bereits Interessenten“, sagt Mooseder. Knapp 78 Millionen Euro hat Stiglechner durch die Verkäufe eingenommen. Zwei Drittel davon gehen an Pfandgläubiger, der Rest wandert aufs Massekonto.