Tankstellenbetreiber Stiglechner vor Schließung

Bis auf zwei kleine Standorte sind alle Tankstellen des insolventen Mineralölunternehmens Stiglechner aus Linz verkauft. Ende Oktober wird die Traditionsfirma ihren Betrieb daher großteils einstellen.
Das mehr als 100 Jahre alte Linzer Mineralölunternehmen Stiglechner steht nach der Millionenpleite im Dezember nun endgültig vor dem Ende: Die Hauptgesellschaft, die Julius Stiglechner GmbH, „wird mit wenigen Ausnahmen Ende Oktober geschlossen“, sagt Insolvenzverwalter Norbert Mooseder.
Denn bis dahin sollen alle 61 Stiglechner-Tankstellen an ihre neuen Besitzer übergeben worden sein. Im Zuge des Insolvenzverfahrens werden die Tankstationen, wie berichtet, verkauft. 59 Standorte wurden bereits abgestoßen. Nur zwei kleine Tankstellen in Maria Alm (Sbg.) und Achau (NÖ) sind noch übrig. Doch auch für diese beiden „gibt es bereits Interessenten“, sagt Mooseder. Knapp 78 Millionen Euro hat Stiglechner durch die Verkäufe eingenommen. Zwei Drittel davon gehen an Pfandgläubiger, der Rest wandert aufs Massekonto.
Wettbewerbshüter prüfen noch
Das größte Paket mit 18 Standorten hat sich Tankstellenbetreiber Jet gesichert. Die Avia-Gruppe hat zwölf Tankstationen gekauft. Und der Grazer Familienbetrieb Leitner möchte sieben Standorte übernehmen – hierfür ist allerdings noch die Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde ausständig.
Die rund 500 Beschäftigten in allen 61 Tankstellen sollen von den neuen Eigentümern großteils übernommen werden. Einige Jobs werden aber wegfallen, weil kleinere Tankstationen auf reinen Automatenbetrieb umgerüstet werden.
Das Stiglechner-Insolvenzverfahren an sich wird noch Monate dauern, denn neben den Tankstellen werden auch noch andere Liegenschaften verkauft. Bei den beiden Hauptgesellschaften der Linzer Unternehmensgruppe wurden bisher 136 Millionen Euro an Forderungen angemeldet.
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