Hartmann: „Das Feedback stimmt mich optimistisch“

Der Aufschrei des Eishockey-Nationalteams der Frauen brachte auch den Verbandsboss unter Druck. Klaus Hartmann sprach mit der „Krone“ über ...
... die letzten Tage. Es war sehr intensiv, mit sehr stark einprasselnder, medialer Kritik. Wir sehen es als Chance, die Situation im heimischen Frauen-Eishockey weiter zu verbessern.
... Forderungen der Frauen. Die neun Punkte waren nicht leicht zu beantworten, mussten auch arbeits- und steuerrechtlich sowie von den budgetären Möglichkeiten her geprüft werden. Der Vorwurf der Verzögerung trifft nicht zu, wir haben intensiv daran gearbeitet.
... das öffentliche Echo. Frauen-Eishockey findet medial wenig Aufmerksamkeit. Kaum erzählt eine, dass sie einmal im Stockbett geschlafen hat, sitzt sie gleich in der ZIB2. Jene Leute, die sagen, wie wichtig ihnen das Frauen-Eishockey ist, sollten auch mal ein Ticket um zehn Euro kaufen, um sich eine Partie anzuschauen.
... Lösungs-Vorschläge. Die Spielerinnen erhielten inzwischen ein Schreiben, in dem alle neun Punkte Berücksichtigung fanden. Das Taggeld etwa wird künftig für Herren, Frauen und Para einheitlich gestaltet. Mein Dank gilt meinem Team, dass sehr professionell gearbeitet hat. Viele Spielerinnen gaben bereits ein positives Feedback, wollen weiter für Österreich spielen. Das stimmt mich optimistisch!
... Martin Kogler. Er hat 25 Jahre sehr viel fürs österreichische Eishockey geleistet. Aufgrund der heftigen Kritik, die vorrangig Organisatorisches und Kommunikatives betraf, nehmen wir ihn aus der Schusslinie. Martin konzentriert sich im ÖEHV fortan aufs Bundesleistungszentrum für Frauen-Eishockey inklusive der Austragung der U18-WM der Frauen (Div. 1) 2027.
... Unterstützung. Dem Sport werden von der öffentlichen Hand stetig Mittel gekürzt. Wenn sich alle so hinter die Damen stellen, wäre es gut, wenn sie uns bei den Fördermitteln nicht so stark beschneiden würden.
... das Budget. Wir zogen zwei zusätzliche Großsponsoren an Land, das wird in Kürze offiziell. Mit zwei weiteren Sponsoren für den Frauenbereich sind wir uns fast einig. Wir legten als ÖEHV 2025 eine Punktlandung hin, man muss nur die Bilanz lesen können. Daraus abzulesen, dass wir keine Budget-Themen haben, stimmt aber so nicht.
... Kritik an seiner Person. Da ist vorrangig eine Gruppe aus Wien dahinter. Wenn eine namhafte Persönlichkeit wie Christian Kern Interesse am Präsidentenjob zeigt, denke ich mir, dass das österreichische Eishockey doch nicht so unwichtig ist, wie manche gerne behaupten. Ich sehe es positiv, Konkurrenz ist ein Anreiz, besser zu werden.
... seine Zukunft. Obwohl es schwieriger und herausfordernder geworden ist, gehe ich mit meinem Team davon aus, dass wir bis Ende der Periode im Juni 2028 im Amt bleiben.
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