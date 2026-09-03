Hartmann: „Das Feedback stimmt mich optimistisch“

... das Budget. Wir zogen zwei zusätzliche Großsponsoren an Land, das wird in Kürze offiziell. Mit zwei weiteren Sponsoren für den Frauenbereich sind wir uns fast einig. Wir legten als ÖEHV 2025 eine Punktlandung hin, man muss nur die Bilanz lesen können. Daraus abzulesen, dass wir keine Budget-Themen haben, stimmt aber so nicht.