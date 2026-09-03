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Disney-Star Carla Jeffery mit 33 Jahren gestorben

Society International
03.09.2026 11:28
Trauer um Disney-Star Carla Jeffery: Die Schauspielerin starb im Alter von nur 33 Jahren.
Trauer um Disney-Star Carla Jeffery: Die Schauspielerin starb im Alter von nur 33 Jahren.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)
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Von krone.at

Trauer um Disney-Star Carla Jeffery: Die Schauspielerin, die als Bree in den ersten drei Musicalfilmen der „Zombies“-Reihe zu sehen war, ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. 

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Jeffrey starb am Dienstag, wie es in einer offiziellen Mitteilung ihrer Schauspiel-Agentur auf ihrem Instagram-Account hieß: „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unsere geliebte Carla Jeffery am 1. September 2026 im Alter von gerade einmal 33 Jahren verstorben ist.“

„Ihr Lächeln konnte jeden Raum erhellen“
Jeffery sei im Alter von zwölf Jahren Teil ihrer „Familie“ geworden. Sie hätten miterlebt, wie sie zu einer Frau heranwuchs, „deren strahlendes Lächeln jeden Raum erhellen konnte“.

Carla Jefferys Agentur bestätigte den Tod der Disney-Darstellerin mit dieser Mitteilung auf Instagram:

Weiter hieß es: „Als Bree in Disneys erfolgreicher ,Zombies‘-Reihe teilte Carla ihre Freude, ihren Humor und ihre positive Ausstrahlung mit Zuschauern auf der ganzen Welt. Carla war mehr als nur eine Klientin; sie war Familie.“

Die Agentur bat außerdem darum, die Privatsphäre von Jefferys Familie und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren. „Ruhe in Frieden, Carla. Dein Licht wird nie vergessen.“

Karriere-Start mit zwölf Jahren
Carla Jeffery begann ihre Karriere im Alter von zwölf Jahren als jüngere Version von Mo‘Niques Figur in dem Film „Phat Girls“ aus dem Jahr 2006. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie eine wiederkehrende Rolle in der Serie „Lass es, Larry!“.

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Sie setzte ihre TV-Karriere fort und war unter anderem in „iCarly“, „Shake It Up“ an der Seite von Zendaya oder „Crazy Ex-Girlfriend“ zu sehen. Von 2018 bis 2022 spielte Jeffery in der ursprünglichen „Zombies“-Trilogie des Disney Channels mit. Später kehrte sie als Bree in „Zombies: The Re-Animated Series Shorts“ sowie in der 2024 erschienenen Serie „Zombies: The Re-Animated Series“ zu ihrer Rolle zurück.

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