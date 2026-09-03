Disney-Star Carla Jeffery mit 33 Jahren gestorben

Sie setzte ihre TV-Karriere fort und war unter anderem in „iCarly“, „Shake It Up“ an der Seite von Zendaya oder „Crazy Ex-Girlfriend“ zu sehen. Von 2018 bis 2022 spielte Jeffery in der ursprünglichen „Zombies“-Trilogie des Disney Channels mit. Später kehrte sie als Bree in „Zombies: The Re-Animated Series Shorts“ sowie in der 2024 erschienenen Serie „Zombies: The Re-Animated Series“ zu ihrer Rolle zurück.