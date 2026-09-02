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Hürden-Ass in Belgrad

Dlauhy: „In so starkem Feld als 5. sehr zufrieden“

Sport-Mix
02.09.2026 21:42
Anja Dlauhy
Anja Dlauhy(Bild: Marko Jovanović)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

ÖLV-Rekordlerin Anja Dlauhy hat in Belgrad bei der World Athletics Continental Tour im zweiten Zeitlauf über 400 m Hürden in 55,71 Sekunden den starken vierten Platz belegt – ihre fünftbeste Karriere-Zeit! Gesamt kam sie damit auf den fünften Rang – in diesem Klassefeld einfach top ...

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Mit ihrem Auftritt in Belgrad war Dlauhy natürlich sehr zufrieden! Österreichs EM-Semifinalistin kommentierte: „Für die Verhältnisse war das Rennen sehr okay! Es war extrem windig bis zur ersten Hürde und auch noch auf der Gegengeraden. Da hatte ich mit meinem Rhythmus zu kämpfen. Aber trotzdem habe ich alles so durchziehen können, wie ich es geplant hatte. In einem so starken Feld bin ich mit dem fünften Platz sehr zufrieden!“

Staffel-Olympiasiegerin gewann
Denn für ein Rennen der Bronze-Kategorie war Belgrad ungewöhnlich stark besetzt. Schließlich gewann keine Geringere als Shamier Little, Staffel-Olympiasiegerin von Paris 2024 und Vize-Weltmeisterin 2023 über 400 m Hürden. Die 31-jährige US-Amerikanerin setzte sich in 54,79 vor der Kanadierin Savannah Sutherland (55,31) durch.

Noch ist die lange Saison für Dlauhy übrigens nicht beendet. Sie plant nächsten Dienstag zum Ausklang noch einen Start beim Palio Città della Quercia in Rovereto.

Pressler verzichtete
Lena Pressler, die ebenfalls in Belgrad hatte starten wollen, verzichtete kurzfristig auf ihre Teilnahme. Sie spürte an jenem Fuß, an dem sie 2024/2025 schon verletzt gewesen war, beim Aufwärmen Schmerzen. „Es ist nichts Schlimmes, aber ich wollte nichts riskieren“, sagte sie.

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