Dlauhy: „In so starkem Feld als 5. sehr zufrieden“

Mit ihrem Auftritt in Belgrad war Dlauhy natürlich sehr zufrieden! Österreichs EM-Semifinalistin kommentierte: „Für die Verhältnisse war das Rennen sehr okay! Es war extrem windig bis zur ersten Hürde und auch noch auf der Gegengeraden. Da hatte ich mit meinem Rhythmus zu kämpfen. Aber trotzdem habe ich alles so durchziehen können, wie ich es geplant hatte. In einem so starken Feld bin ich mit dem fünften Platz sehr zufrieden!“