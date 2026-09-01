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Hochstraß bessert auf

Herz für Kinder: Kleiner Ort, großer Spielplatz

Burgenland
01.09.2026 16:01
Die kleinen Baumeister haben die erneuerte Sandkiste bereits eingeweiht.
Die kleinen Baumeister haben die erneuerte Sandkiste bereits eingeweiht.(Bild: Roman Leitner)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Wo Kinderlachen ertönt, ist Leben im Ort. Der Spielplatz in Hochstraß hat eine kleine, aber feine Aufwertung erhalten. Auf Initiative von Ortsvorsteher Roman Leitner wurde der bestehende Sandkasten vergrößert und mit einem Sonnensegel ausgestattet, das an heißen Tagen Schatten bieten soll.

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„Der Spielplatz wird seit einigen Jahren wieder stärker genutzt, was uns sehr freut“, erzählt Leitner. Im Gegensatz zu anderen Orten würden immer mehr Jungfamilien in Hochstraß bleiben wollen. Ein Blick auf die Dorfbewohner-Statistik belegt das: Unter den derzeit 192 Einwohnern befinden sich aktuell rund 20 Kinder unter zehn Jahren.

„Damit zeigt sich, dass solche Investitionen wichtig sind und auch lohnen“, meint Leitner. Die Jungfamilien erhalten einen attraktiven Treffpunkt in der Ortschaft. Der erneuerte Sandkasten bietet ausreichend Raum für kleine Baumeister und Sandburgen-Konstrukteure. Damit zeigt sich, dass es nicht immer große Projekte braucht, um ein Dorf ein Stück lebenswerter zu machen. In Hochstraß sind die Kleinen groß darin, Leben in den Ort zu bringen.

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