Herz für Kinder: Kleiner Ort, großer Spielplatz

„Damit zeigt sich, dass solche Investitionen wichtig sind und auch lohnen“, meint Leitner. Die Jungfamilien erhalten einen attraktiven Treffpunkt in der Ortschaft. Der erneuerte Sandkasten bietet ausreichend Raum für kleine Baumeister und Sandburgen-Konstrukteure. Damit zeigt sich, dass es nicht immer große Projekte braucht, um ein Dorf ein Stück lebenswerter zu machen. In Hochstraß sind die Kleinen groß darin, Leben in den Ort zu bringen.