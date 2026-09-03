Zwei Vorarlberger auf Falschgeld-Bestellerliste

Laut Anklage soll der Erstangeklagte (37), der inzwischen in der Schweiz lebt, im Jahre 2021 Falschgeld im Wert von 2160 Euro bestellt haben. 50er- und 20er-Scheine, gekauft im Darknet. Ein zweiter Vorarlberger (31)soll für 1560 Euro geordert haben. Am Landesgericht Feldkirch zeigte sich der 37-Jährige am Mittwoch geständig. Damals sei er kokainabhängig gewesen. Nach einer früheren Verurteilung hatte er Therapie statt Strafe erhalten – und diese Chance offenbar genutzt: Seit rund fünf Jahren lebt er wohlverhalten, mit stabiler Familie, Arbeit und ohne sein altes Umfeld.