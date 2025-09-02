Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klage angedroht

Warum Taxler das Aus für Amtsgeheimnis aufregt

Burgenland
02.09.2025 20:00
Ein Bericht über Taxis mit Details zu den Umsätzen in der Stadtinfo in Pinkafeld sorgte für ...
Ein Bericht über Taxis mit Details zu den Umsätzen in der Stadtinfo in Pinkafeld sorgte für Aufregung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Zu viel Transparenz ist offenbar unerwünscht – vor Veröffentlichung genauer Zahlen kam es zum Polit-Eklat. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Kaum ist das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft, verhärten sich bereits die Fronten. Jetzt herrscht der Grundsatz vor, dass nichts mehr im Verborgenen bleiben soll, sondern alles proaktiv an die Öffentlichkeit zu bringen ist. Das Prinzip der Transparenz stößt jedoch nicht überall auf volles Verständnis. In Pinkafeld gerieten schon die ersten Streitparteien aneinander. Auslöser eines heftigen Wortgefechts war ein Bericht im Servicemagazin der Stadt noch vor seinem Erscheinen am Dienstag.

Fahrten werden gefördert
Nach den Ausführungen über die schwierigen Zeiten und den Nachtragsvoranschlag fürs Budget 2025 sprach Martin Kramer, Stadtrat für Finanzen und Personal (SPÖ), in seinem Stadtinfo-Beitrag die Überarbeitung der Richtlinien für das City-Taxi im Verkehrsausschuss an. „Jede innerstädtische Fahrt wird mit drei Euro von der Gemeinde gefördert, sechs Euro sind es im restlichen Ortsgebiet“, ist dort zu lesen.

Stein des Anstoßes waren Tabellen, die die Ausgaben der Gemeinde für die Mobilität und die Unterstützung der heimischen Betriebe auf jeden Cent genau auflisten. Innerhalb von zehn Jahren hat die Stadt Pinkafeld das City-Taxi mit exakt 227.092,47 Euro gefördert.

Im Gemeinderat in Pinkafeld erhitzte die zeitgemäße Form von Transparenz die Gemüter.
Im Gemeinderat in Pinkafeld erhitzte die zeitgemäße Form von Transparenz die Gemüter.(Bild: Christian Schulter)

Klage angedroht – schlug fehl
Darüber hinaus hatten die Fahrgäste 242.962,83 Euro aus der eigenen Tasche bezahlt. Also, insgesamt mehr als 470.000 Euro. Da die Umsätze der Taxiunternehmen ebenfalls angeführt wurden, kam es in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Eklat. „Ein ÖVP-Mandatar und Unternehmer drohte Klage an, falls der Bericht so in der Stadt-Info erscheint und die Zahlen veröffentlicht werden“, berichteten Polit-Beobachter. Die Drohung schlug fehl, das Servicemagazin der Stadt ging wie geplant online und flatterte nun in alle Haushalte.

„Bürger informieren“
„Unsere Berichte sind der Nachweis, welche Arbeit die Stadträte leisten und wie die lokale Wirtschaft profitiert“, erklärte Kramer. „Als Stadt mit mehr als 5000 Einwohnern sind wir nach dem neuen Gesetz ohnehin verpflichtet, proaktiv die Bürger zu informieren“, ergänzte Vizebürgermeister Adrian Kubat (SPÖ). Positiv wird auf die ÖVP-dominierte Stadt Oberwart verwiesen.

Dort ist auf 28 Seiten jede Ausgabe über 5000 Euro vermerkt, alle Förderungen und Subventionen inklusive. Kubat: „Pinkafeld steht dieser Transparenz um nichts nach.“ 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 25°
Symbol bedeckt
Güssing
13° / 26°
Symbol bedeckt
Mattersburg
14° / 26°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
16° / 26°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
14° / 25°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.204 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
150.973 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.657 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2574 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1225 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1194 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Burgenland
Deutscher Torwart
„Warum ich?“: Verwechslung nach Vergewaltigung
Große Einbruchstour
Kriminaltouristen nach Sofortfahndung gefasst
Austria Triathlon
Podersdorfer Touristiker als „Durchstarter“
Lage im Burgenland
Ältere und Frauen nun am häufigsten arbeitslos
Ohne Gnade
82 Euro Strafe für zu langes Parken beim Einkaufen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf