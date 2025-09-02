Warum Taxler das Aus für Amtsgeheimnis aufregt

Kaum ist das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft, verhärten sich bereits die Fronten. Jetzt herrscht der Grundsatz vor, dass nichts mehr im Verborgenen bleiben soll, sondern alles proaktiv an die Öffentlichkeit zu bringen ist. Das Prinzip der Transparenz stößt jedoch nicht überall auf volles Verständnis. In Pinkafeld gerieten schon die ersten Streitparteien aneinander. Auslöser eines heftigen Wortgefechts war ein Bericht im Servicemagazin der Stadt noch vor seinem Erscheinen am Dienstag.