4:3! Klingenbach sensationell neuer Tabellenführer

Mit einigen Überraschungen endete der vierte Spieltag der Fußball-Burgenlandliga. Klingebach konnte sich in einem verrückten Spiel gegen Pama mit 4:3 durchsetzen und übernahm mit diesem Sieg auch die Tabellenführung. Aufsteiger Lackenbach hingegen wartet als Tabellenschlusslicht immer noch auf den ersten vollen Erfolg. Die Torparade gibt es im Video.