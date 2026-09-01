Initiative from Vienna
Restaurant Owners Demand: Outdoor Dining Areas to Stay Open Until Midnight
Following the scorching summer, Vienna’s restaurant owners are tackling a hot-button issue: They argue that, in light of current climate conditions, later closing times for outdoor dining areas are needed if the restaurant next door is to survive. And: the extreme weather conditions are putting a damper on hopes for a record number of visitors at the Wurstelprater this year.
The fact that temperatures are slowly dropping back toward “summers like in the old days” doesn’t help Vienna’s restaurant industry much after three months of record-breaking heat: “A season is a season—and that’s what’s in people’s minds,” sighs Vienna’s restaurant association chairman Thomas Peschta: Starting in September, guests will be significantly less inclined to spend balmy evenings in outdoor dining areas—and they weren’t interested in doing so before then either, given this year’s scorching heat.
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