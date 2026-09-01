Restaurant Owners Demand: Outdoor Dining Areas to Stay Open Until Midnight

The fact that temperatures are slowly dropping back toward “summers like in the old days” doesn’t help Vienna’s restaurant industry much after three months of record-breaking heat: “A season is a season—and that’s what’s in people’s minds,” sighs Vienna’s restaurant association chairman Thomas Peschta: Starting in September, guests will be significantly less inclined to spend balmy evenings in outdoor dining areas—and they weren’t interested in doing so before then either, given this year’s scorching heat.