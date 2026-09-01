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Verteidiger geht

Ein Europa League-Sieger für Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg
01.09.2026 19:40
Jesper Lindström trägt ab sofort das Trikot von Red Bull Salzburg.
Jesper Lindström trägt ab sofort das Trikot von Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
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Von Salzburg-Krone

Red Bull Salzburg hat zwei Tage vor dem Ende des Transferfensters noch einmal zugeschlagen. Die Bullen verpflichteten wenige Stunden nach dem Abgang von Maurits Kjaergaard einen neuen Dänen. Jesper Lindström kommt leihweise nach Österreich. Indes verlässt ein Verteidiger den Klub. 

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Sportboss Marcus Mann hatte es angedeutet, Trainer Danny Röhl kurz darauf unterstrichen: Vor dem Ende der Transferphase soll noch ein neuer Offensivmann her. Nachdem die Verpflichtung von Junior Kadile gescheitert war, wurde Red Bull Salzburg in der Serie A fündig. Jesper Lindström kommt leihweise vom SSC Napoli an die Salzach.  

Europa League-Triumph mit Frankfurt
„Ich möchte mit meinen Leistungen und meinen Toren mithelfen, dass wir wieder auf diesen Weg, auf dieses Level zurückkommen“, unterstrich der 26-Jährige, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch am Flügel einsetzbar ist. Der Däne wurde bei Bröndby IF ausgebildet und wechselte 2021 zu Eintracht Frankfurt, wo er gemeinsam mit Martin Hinteregger 2022 die Europa League gewann. 

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Maurits Kjaergaard (re.) verlässt die Bullen nach sieben Jahren.
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Sportboss Mann freut sich auf den Neuzugang: „Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten geben wird.“ Bei den Bullen bekam Lindström die Nummer 35. Gemeinsam mit Hendry Blank wird der Däne aber nicht bei den Bullen am Platz stehen. Der Innenverteidiger wechselt für ein Jahr nach Deutschland zu Zweitligist Greuther Fürth.

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