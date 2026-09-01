Ein Europa League-Sieger für Red Bull Salzburg

Europa League-Triumph mit Frankfurt

„Ich möchte mit meinen Leistungen und meinen Toren mithelfen, dass wir wieder auf diesen Weg, auf dieses Level zurückkommen“, unterstrich der 26-Jährige, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch am Flügel einsetzbar ist. Der Däne wurde bei Bröndby IF ausgebildet und wechselte 2021 zu Eintracht Frankfurt, wo er gemeinsam mit Martin Hinteregger 2022 die Europa League gewann.