Ein Europa League-Sieger für Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg hat zwei Tage vor dem Ende des Transferfensters noch einmal zugeschlagen. Die Bullen verpflichteten wenige Stunden nach dem Abgang von Maurits Kjaergaard einen neuen Dänen. Jesper Lindström kommt leihweise nach Österreich. Indes verlässt ein Verteidiger den Klub.
Sportboss Marcus Mann hatte es angedeutet, Trainer Danny Röhl kurz darauf unterstrichen: Vor dem Ende der Transferphase soll noch ein neuer Offensivmann her. Nachdem die Verpflichtung von Junior Kadile gescheitert war, wurde Red Bull Salzburg in der Serie A fündig. Jesper Lindström kommt leihweise vom SSC Napoli an die Salzach.
Europa League-Triumph mit Frankfurt
„Ich möchte mit meinen Leistungen und meinen Toren mithelfen, dass wir wieder auf diesen Weg, auf dieses Level zurückkommen“, unterstrich der 26-Jährige, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch am Flügel einsetzbar ist. Der Däne wurde bei Bröndby IF ausgebildet und wechselte 2021 zu Eintracht Frankfurt, wo er gemeinsam mit Martin Hinteregger 2022 die Europa League gewann.
Sportboss Mann freut sich auf den Neuzugang: „Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten geben wird.“ Bei den Bullen bekam Lindström die Nummer 35. Gemeinsam mit Hendry Blank wird der Däne aber nicht bei den Bullen am Platz stehen. Der Innenverteidiger wechselt für ein Jahr nach Deutschland zu Zweitligist Greuther Fürth.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.