Erstes Aufatmen bei 461 Pollmann-Mitarbeitern

Fortführung vorerst gesichert

Die drei Gesellschaften arbeiten vorerst wie gehabt weiter, bestätigte Landesgerichtssprecher Ferdinand Schuster im „Krone“-Gespräch. Der Leitbetrieb im Bezirk Waidhofen an der Thaya betont indes, dass man den Karlstein unbedingt erhalten wolle. „Die Investorensuche ist bereits vor einem Jahr gestartet. Da ist man relativ weit. Sobald die Sanierungsverfahren abgeschlossen sind, wird viel leichter sein, passende Investoren zu finden“, strahlte eine Konzernsprecherin Optimismus aus.