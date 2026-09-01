Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrieb geht weiter

Erstes Aufatmen bei 461 Pollmann-Mitarbeitern

Niederösterreich
01.09.2026 19:05
Zittern um Arbeitsplätze beim internationalen Automobil-Zulieferer Pollmann in Karlstein an der ...
Zittern um Arbeitsplätze beim internationalen Automobil-Zulieferer Pollmann in Karlstein an der Thaya.(Bild: Hartwig Zögl)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Ein erster Lichtblick bei der Pleite des Autozulieferer-Konzerns Pollmann mit Sitz in Karlstein an der Thaya (NÖ). Rasch hat die Richterin für alle drei zahlungsunfähigen Gesellschaften das Sanierungsverfahren eröffnet. Masseverwalter wurden bestellt, Fristen bestimmt. Auch im Familienbetrieb ist man zuversichtlich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein erstes, kleines Aufatmen bei der Firmenpleite des bisher regionalen Leitbetriebs Pollmann mit Hauptsitz in Karlstein an der Thaya im Waldviertel: Der Antrag auf Eröffnung der Sanierungsverfahren für drei Gesellschaften der Automobil-Zulieferer-Unternehmensgruppe wurde noch am Dienstag von der Richterin genehmigt. 74 Millionen Euro Schulden bei 342 Gläubigern sind in den drei Gesellschaften vorhanden, die insgesamt 461 Menschen beschäftigen. 

Zitat Icon

Das klare Ziel ist die Fortführung des Unternehmens und der nachhaltige Erhalt des Standortes Karlstein.

Stefan Pollmann, Chef von Pollmann International

Bild: Benjamin Wald

Fortführung vorerst gesichert
Die drei Gesellschaften arbeiten vorerst wie gehabt weiter, bestätigte Landesgerichtssprecher Ferdinand Schuster im „Krone“-Gespräch. Der Leitbetrieb im Bezirk Waidhofen an der Thaya betont indes, dass man den Karlstein unbedingt erhalten wolle. „Die Investorensuche ist bereits vor einem Jahr gestartet. Da ist man relativ weit. Sobald die Sanierungsverfahren abgeschlossen sind, wird viel leichter sein, passende Investoren zu finden“, strahlte eine Konzernsprecherin Optimismus aus.

Pollmann mit seinem Hauptsitz in Karlstein musste mit drei Gesellschaften ein ...
Pollmann mit seinem Hauptsitz in Karlstein musste mit drei Gesellschaften ein Sanierungsverfahren beim Landesgericht Krems anmelden.(Bild: Pollmann International)

Geplant sei kein Kahlschlag, Ziel sei es, einen Großteil der Beschäftigten zu halten. Auch Firmenchef Stefan Pollmann bekräftigte gegenüber der „Krone“, die Firma am Standort weiterführen zu wollen. 

Neuaufstellung wegen schwieriger Situation
Da die Automobilindustrie in Europa generell in den Seilen hängt, geht es auch ihren Zulieferern nicht gut. Grund für die Sanierung sei der strukturelle Wandel der Automobilindustrie – eine dauerhafte Verschiebung, die derzeit viele europäische Zulieferer treffe, betont der Pollmann-Konzern. Weltweit wachse die Automobilproduktion weiter, der Druck entstehe im europäischen Markt.

Lesen Sie auch:
Das Waldviertler Familienunternehmen Pollmann hat große Tradition. Jetzt ist es zahlungsunfähig.
461 Mitarbeiter bangen
74 Millionen Euro Schulden: Pollmann ist pleite
01.09.2026
Pollmann International
Autozulieferer sperrt fast neues Werk wieder zu
04.04.2025

Weiterer Zeitplan für Sanierungsverfahren
Forderungen an die drei Gesellschaften können den Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung noch bis 21. Oktober angemeldet werden, vermeldet der KSV1870. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung wird am 4. November stattfinden, die Sanierungsplantagsitzung ist für den 25. November anberaumt.

Massverwalter bei Pollmann International ist der Kremser Anwalt Dr. Christoph Sauer, bei Pollmann Austria wird das Anwältin Ulla Reisch aus Wien übernehmen. Bei der Pollmann Werkzeugbau GmbH wird die Zwettlerin Martina Witthoff als Masseverwalterin fungieren. Als Vertreter der Schuldner wird die Fruhstorfer Maschke Rechtsanwälte GmbH mit Sitz in Wien fungieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.09.2026 19:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
188.083 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
129.788 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
119.156 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1556 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1139 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf