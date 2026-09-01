Sekundenschlaf – dann stürzt Auto in diesen Bach

Fast ein Wunder

Der schwer verletzte Senior konnte sich selbst aus dem total zerstörten Mercedes befreien. Augenzeugen schlugen Alarm und leisteten Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Ischler Feuerwehren wurde der Lenker bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. Der 76-Jährige wurde dann ins Ischler Spital eingeliefert.

Schwierige Bergung

Somit bestand die Aufgabe der Feuerwehren daraus, das Wrack aus dem Bach zu bergen und die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden. Dies erwies sich jedoch als relativ kompliziert, da der Wagen ca. 15 Meter unter der Brücke im Wasser lag und somit schwer zu erreichen war, so die FF Bad Ischl. Die Feuerwehren errichteten Ölsperren, um die auslaufenden Betriebsstoffe aus dem Wasser aufzufangen und eine Verschmutzung der Umwelt zu verhindern. Parallel dazu konnte der Pkw mit dem Kran der Hauptfeuerwache Bad Ischl aus dem Bachbett geborgen und einem Abschleppunternehmen übergeben werden.