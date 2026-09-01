ManCity bricht Transferrekord für Enzo Fernandez

Fernandez fliegt noch am Dienstagabend nach Manchester für seine medizinische Untersuchung. Die finalen Details zwischen den beiden Klubs werden noch geklärt, doch eine Einigung bestehe bereits, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete. Bis zu 150 Millionen Euro legt Manchester City für den Argentinier auf den Tisch – ein Höchstwert in diesem Sommer-Transferfenster.