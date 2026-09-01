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Bis zu 150 Millionen

ManCity bricht Transferrekord für Enzo Fernandez

Fußball International
01.09.2026 19:18
Enzo Fernandez wechselt für 140 Millionen Euro zu Manchester City.
Enzo Fernandez wechselt für 140 Millionen Euro zu Manchester City.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist der teuerste Transfer des Sommers, sogar der britische Ablöse-Rekord wurde für ihn gebrochen. Argentinien- und Chelsea-Star Enzo Fernandez wechselt am Deadline Day zu Manchester City.

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Fernandez fliegt noch am Dienstagabend nach Manchester für seine medizinische Untersuchung. Die finalen Details zwischen den beiden Klubs werden noch geklärt, doch eine Einigung bestehe bereits, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete. Bis zu 150 Millionen Euro legt Manchester City für den Argentinier auf den Tisch – ein Höchstwert in diesem Sommer-Transferfenster.

Neuer britischer Rekord
Den bisherigen Rekord hatte ausgerechnet der Verhandlungspartner FC Chelsea mit der Verpflichtung von Morgan Rogers für 138 Millionen Euro aufgestellt. Enzo Fernandez war im Winter 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea gewechselt – und machte sich damit damals schon einmal zum Premier-League-Rekordtransfer. 

Weltmeister in 2022
Seinem Nationalteam verhalf der Argentinier 2022 zum WM-Titel in Katar – dort wurde er zum besten jungen Spieler des Turniers ausgezeichnet. Bei der WM 2026 erreichte er erneut als Stammspieler das Finale, verlor jedoch mit 0:1 gegen Spanien.

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