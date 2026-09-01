Salzburg-Kapitän: „Für jeden Spieler das Größte“

Erst seit diesem Sommer spielt Nikolas Veratschnig wieder in Österreich. Der Kärntner kehrte nach zwei Jahren in Mainz zurück und schloss sich Red Bull Salzburg (Maurits Kjaergaard wechselt zu Lille) an. Dort etablierte sich der Rechtsverteidiger prompt als Leistungsträger. „Ich fühle mich brutal wohl, auch in der Umgebung. Das spielt alles zusammen, dass ich am Platz alles geben kann“, erklärt der Kapitän seine bislang starken Leistungen. So gibt es für die Konkurrenz kaum ein Vorbeikommen.