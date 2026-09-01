Salzburg-Kapitän: „Für jeden Spieler das Größte“

Salzburgs Nikolas Veratschnig wurde nach seinem Wechsel zu den Bullen prompt zum Leistungsträger. Damit ist er in Zukunft auch eine Option für das ÖFB-Team. Was ihm ein Einsatz in der Nationalmannschaft bedeuten würde, erklärte der Kärntner vor dem Spitzenspiel gegen Rapid am Mittwoch (20.30).
Erst seit diesem Sommer spielt Nikolas Veratschnig wieder in Österreich. Der Kärntner kehrte nach zwei Jahren in Mainz zurück und schloss sich Red Bull Salzburg (Maurits Kjaergaard wechselt zu Lille) an. Dort etablierte sich der Rechtsverteidiger prompt als Leistungsträger. „Ich fühle mich brutal wohl, auch in der Umgebung. Das spielt alles zusammen, dass ich am Platz alles geben kann“, erklärt der Kapitän seine bislang starken Leistungen. So gibt es für die Konkurrenz kaum ein Vorbeikommen.
Veratschnigs Traum vom Länderspiel-Einsatz
Mit so einer Performance wird der 23-Jährige früher oder später auch Thema für das rot-weiß-rote Nationalteam werden. Im Juni 2025 wurde er von Teamchef Ralf Rangnick bereits einberufen, kam jedoch nicht zum Einsatz. „Das ist für jeden Spieler das größte, für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen“, würde Veratschnig sein Debüt viel bedeuten. „Logischerweise ist es mein Ziel, irgendwann Nationalspieler zu sein.“
Ob es im kommenden Lehrgang Ende September und Anfang Oktober bereits reicht, ist unklar. Veratschnig selbst möchte sich ohnehin vorerst auf seine Aufgaben im Klub fokussieren. Mit dem Heimspiel gegen Rapid wartet Mittwoch (20.30) „für uns das wahrscheinlich schwierigste in der bisherigen Saison.“
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