Hollywoodstar Griffith „entgiftet“ am Wörthersee

Die 69-Jährige, die in Los Angeles lebt, weilt aktuell am Wörthersee und hat, wie es aussieht, auch schon einen Lieblingsplatz gefunden. Nur wenige Meter vom Hotel entfernt liegt ein kleines Café, das der „Der Tod kommt zweimal“-Star schon jetzt regelmäßig besucht. Der „Krone“ liegen neue Bilder vor, die Griffith wieder bei einem Kaffee und einer Zigarette und einem netten Gespräch unter Freunden zeigen.