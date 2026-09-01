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Mit „Tschick“ geblitzt

Hollywoodstar Griffith „entgiftet“ am Wörthersee

Adabei Österreich
01.09.2026 19:00
Melanie Griffith macht eine Detox-Tour in Kärnten.
Melanie Griffith macht eine Detox-Tour in Kärnten.(Bild: AFP/PASCAL LE SEGRETAIN)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Aktuell ist ein waschechter Hollywood-Star zu Gast in Österreich. Schauspielerin Melanie Griffith weilt am Wörthersee und unterzieht sich dort einer Detox-Kur – nach ihren ganz eigenen Regeln.

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Von Detox, oder wie es auf Deutsch heißt, Entschlackung hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Grundsätzlich ist es aber der Versuch, den Körper von angeblichen Schadstoffen, Giften oder „Schlacken“ zu befreien. Oft werden dafür Tees oder Säfte genutzt. Außerdem wird gerne auf Zucker, Kaffee und Alkohol verzichtet. Ein beliebter Ort für genau diese Art der Gesundheitspflege ist der Wörthersee.

Ein Kaffee, eine Zigarette und gute Gespräche: Melanie Griffith dürfte sich am Wörthersee ...
Ein Kaffee, eine Zigarette und gute Gespräche: Melanie Griffith dürfte sich am Wörthersee sichtlich wohlfühlen.(Bild: Luca Groder)

Regelmäßig suchen dort Prominente Ruhe, Entschleunigung und einen Neustart für Körper und Geist. Und so sollen Kate Moss, Naomi Campbell oder Elizabeth Hurley bereits in Kärnten solche Kuren absolviert haben. Hochkarätige Gäste, denn immerhin kostet so ein Aufenthalt knapp 5000 Euro pro Woche. Viel Geld, das nun auch Melanie Griffith in die Hand nimmt, um sich selbst etwas Gutes zu tun.

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Die 69-Jährige, die in Los Angeles lebt, weilt aktuell am Wörthersee und hat, wie es aussieht, auch schon einen Lieblingsplatz gefunden. Nur wenige Meter vom Hotel entfernt liegt ein kleines Café, das der „Der Tod kommt zweimal“-Star schon jetzt regelmäßig besucht. Der „Krone“ liegen neue Bilder vor, die Griffith wieder bei einem Kaffee und einer Zigarette und einem netten Gespräch unter Freunden zeigen.

Eines ist jedenfalls klar: Der Wohlfühlfaktor ist gegeben und die Detox-Kur im Gange. Nur halt auf unkonventionelle Art. Sozusagen auf die Griffith-Art.

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