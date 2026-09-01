127.000 Euro futsch! Ärztin fiel auf Betrüger rein

„Das mag dumm klingen“

Alles habe mit YouTube-Videos über Kryptowährungen begonnen, dann gab es eine Telegram-Gruppe. Wer neue Leute anwerbe, steige auf, habe es geheißen. Später habe er sich mit einem Niederländer getroffen, der Handys und Pässe benötigt habe. „Das mag dumm klingen“, gab er vor Gericht zu, doch verdächtig sei ihm das damals nicht vorgekommen. Der Schöffensenat unter Richterin Kathrin Feurle glaubte ihm zwar nicht, dass er nichts geahnt habe, für eine Verurteilung reichte es aber nicht. Der Nachweis fehlte, dass der 34-Jährige den Schüler tatsächlich angeworben hatte.