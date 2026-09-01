YouTuber Kraemer: „Wusste es teils nicht besser“

„Ich bin einfach traurig, weil diese Reise vorbei ist und diese Geschichte vorbei ist“, sagte Kraemer. „Ich habe geliebt, was ich tue.“ Er werde sich jetzt „viel um mich kümmern“, erklärte er. Schon vor einigen Tagen hatte Kraemer auf Instagram angekündigt, dass er sich jetzt eine Auszeit bei seinem Vater nehmen werde. Außerdem wolle er „unmittelbar eine Therapie beginnen, um an mir zu arbeiten.“