Nepal-Katastrophe: Hilfe kommt auch aus Vorarlberg

Verteilung der Güter nicht ungefährlich

Die Überlebenden in den betroffenen Regionen brauchen dringend Hilfe. Das fängt bei absoluten Basics an: ein Stück Seife, eine Plane, um im Freien zu übernachten, Monatsbinden, eine Packung Reis. Wenige Stunden nachdem die Helfer von „Chay Ya Austria“ die Bilder der Flut erreicht hatten, packten sie gemeinsam mit einer Partner-NGO vor Ort bereits die ersten Care-Pakete. Für das Team in Nepal ist das Verteilen der Hilfsgüter nicht immer ungefährlich. Auf den verschlammten Wegen werden sie immer wieder gezwungen, die Fahrt zu unterbrechen, auch Übernachtungen im Freien gehören dazu.