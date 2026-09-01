Austria Salzburg gibt Innenverteidiger ab

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist es fix! Austria Salzburg gibt kurz vor Transferschluss noch einmal einen Verteidiger ab. Das gaben die Maxglaner am Dienstagmittag bekannt.
„Done Deal“! Etwas, was man in diesen Tagen und kurz vor Transferschluss nur zu oft hört und am Dienstagmittag auch in Maxglan zu vernehmen war. Denn die Austria gibt kurz vor Ende der Wechselfrist mit Gabriel Marusic einen Verteidiger ab.
Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich.
Gabriel MARUSIC im Sommer 2025
Der 23-jährige Kroate kam erst im vergangenen Sommer von den Amateuren des FC Bayern München an die Salzach und stand in der abgelaufenen Spielzeit 24 Mal für die Violetten auf dem Platz. Den Wechselwunsch hatte der gebürtige Nürnberger in den vergangenen Wochen intensiviert. Der Abgang trifft die Klubführung somit nicht überraschend. „Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“, sagte der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler Kroatiens bei seiner Ankunft im Vorjahr.
„Wir wünschen Gaba für seine Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg – und freuen uns schon jetzt über jeden Besuch von ihm bei uns“, wurde indes Obmann David Rettenbacher zitiert. Inwieweit die Austria vor Transferschluss noch einmal nachlegen wird, bleibt abzuwarten.
Kommt jetzt Ex-Austrianer Aigner zurück?
Zuletzt ließ sich Sportboss Roland Kirchler einige Optionen offen. „Die besten Lösungen ergeben sich ohnehin oft zum Ende der Transferphase“, sagte der Tiroler vor wenigen Tagen gegenüber der „Krone“. Eine Rückholaktion von Ex-Austrianer Sebastian Aigner sei dabei durchaus denkbar.
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