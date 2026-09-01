Austria Salzburg gibt Innenverteidiger ab

Der 23-jährige Kroate kam erst im vergangenen Sommer von den Amateuren des FC Bayern München an die Salzach und stand in der abgelaufenen Spielzeit 24 Mal für die Violetten auf dem Platz. Den Wechselwunsch hatte der gebürtige Nürnberger in den vergangenen Wochen intensiviert. Der Abgang trifft die Klubführung somit nicht überraschend. „Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“, sagte der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler Kroatiens bei seiner Ankunft im Vorjahr.