Seekirchen entzaubert Wallern – Pinzgau ohne Sieg!

Oberösterreichs Vereine mussten sich in den Spitzenspielen der Regionalliga Nord den Salzburger Vertretern eindeutig geschlagen geben. Seekirchen entzaubert Tabellenführer Wallern mit 3:0 und ist endgültig in der neuen Liga angekommen. Auch die Ried Amateure sahen gegen Kuchl kein Land und verloren mit 0:3. Die Highlights der Spiele gibt es im Video.