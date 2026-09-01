Krebsrisiko: Körperfett stärker im Blick

Die Ergebnisse zeigen aber, dass gesundes Körpergewicht und normaler Körperfettanteil nicht nur für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel von Bedeutung sind. In der Krebsprävention könnte dies eine noch wichtigere Rolle spielen als angenommen. Einen einfachen Hinweis auf die Fettverteilung liefert der Bauchumfang. Ab einem Bauchumfang von 94 cm für Männer und 80 cm für Frauen gilt das gesundheitliche Risiko als erhöht.