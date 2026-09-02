Kaum Unterhalt gezahlt, aber das Erbe eingeklagt

Diese „gröbliche und vorsätzliche“ Verletzung seiner Rechtspflichten als Elternteil würden ihn erbunwürdig machen, warf die Mutter als Beklagte in den Rechtsstreit ein. Zudem habe der Sohn als juristischer Laie die genaue rechtliche Lage in puncto Erbschaften nicht gekannt – in seinen jungen Jahren habe er sich noch nicht mit Tod und Testament auseinandergesetzt. Ein Testament hatte der Sohn deshalb auch nicht verfasst.