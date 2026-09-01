Das ist Salzburgs Gegner in der Königsklasse

Mit dem sehr bitteren 1:2 im Halbfinale gegen Trabzonspor verabschiedete sich Salzburg im April 2025 von der Youth League. In der vergangenen Saison verfolgten die Jungbullen die Königsklasse der U19-Talente nur aus der Ferne, weil weder die Kampfmannschaft der Salzburger sich für die Champions League qualifizierte, noch das Team den U18-Meistertitel feiern konnte. Dieser gelang im Juni diesen Jahres wieder, Salzburgs Nachwuchskicker sind damit im Herbst zurück auf der großen Bühne.