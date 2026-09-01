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Modus macht Druck

Das ist Salzburgs Gegner in der Königsklasse

Red Bull Salzburg
01.09.2026 18:20
2025 zog Salzburg in das Final Four der Youth League ein.
2025 zog Salzburg in das Final Four der Youth League ein.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Sal)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Red Bull Salzburg spielt mit seinem Talente-Team heuer wieder in der Youth League. Der neue Modus macht Druck ab dem ersten Spiel. Die Jungbullen steigen jedoch erst in Runde zwei ein. Seit Dienstagabend steht der Gegner für die Truppe von Trainer Danny Galm fest. 

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Mit dem sehr bitteren 1:2 im Halbfinale gegen Trabzonspor verabschiedete sich Salzburg im April 2025 von der Youth League. In der vergangenen Saison verfolgten die Jungbullen die Königsklasse der U19-Talente nur aus der Ferne, weil weder die Kampfmannschaft der Salzburger sich für die Champions League qualifizierte, noch das Team den U18-Meistertitel feiern konnte. Dieser gelang im Juni diesen Jahres wieder, Salzburgs Nachwuchskicker sind damit im Herbst zurück auf der großen Bühne.

Salzburg spielt heuer in der Youth League im Meisterweg
Weil die Qualifikation über die nationale Meisterschaft gelang, sieht der Modus in dieser Saison jedoch anders aus als in den Jahren davor. Denn jedes Champions-League-Team stellt seine U19-Mannschaft in der Youth League, die Gegner sind dabei die gleichen. Weil Salzburg aber „nur“ in der Europa League vertreten ist, treten die Jungbullen im sogenannten Meisterweg an.

Dieser umfasst drei Runden, die im K. o. – System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Salzburg steigt erst in Runde zwei ein.

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Dort treffen die Jungbullen am 28. Oktober bzw. im Rückspiel 4. November auf KRC Genk aus Belgien. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Dieses Duell gab es in der Königsklasse bei den Erwachsenen schon 2019.

Statt einer Ligaphase, in der man sich Ausrutscher leisten kann, könnte es in diesem K. o. – Modus für Salzburgs Jungbullen bereits frühzeitig vorbei sein. Der Druck ist ab Anpfiff des ersten Spiels damit hoch.

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