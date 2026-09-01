A10-Zubringer in Bischofshofen wird zur Baustelle

Für die Anfangsphase muss eine Fahrspur den Verkehr nachts ins untergeordnete Landesstraßennetz ausgeleitet werden. Die Baustelle steht dann mit dem 4. September, also in wenigen Tagen. Für Lenker bleibt ab diesem Zeitpunkt eine Spur zur Verfügung. Sehr zum Ärger vieler Autobahnfahrer: Auch Ableitungen sollen auf das Jahr gerechnet vereinzelt vorkommen. Die Asfinag schätzt die Häufigkeit der Ableitungen im einstelligen Bereich. Mit nennenswerten behinderungen und Staus rechne man nicht.