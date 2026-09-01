Zimmerbrand schnell unter Kontrolle gebracht

Rauchwolken über den Ortsteil Waldprechting: Die Feuerwehr Seekirchen und der Löschzug Wirthenstätten rückten am Dienstagvormittag zu einem Zimmerbrand aus. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Menschen im Gebäude befanden, starteten die Einsatzkräfte sofort eine Personensuche und starteten die Löscharbeiten.
Dienstagvormittag war dort ein Zimmerbrand ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt waren deutlich sichtbare Rauchwolken zu erkennen. Nach dem Eintreffen begannen die Feuerwehrleute sofort mit der Personensuche, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Es stellt sich heraus, dass sich niemand im Haus befunden hat.
Parallel wurde der Brand von innen und außen bekämpft. Nach rund 20 Minuten konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend folgten Nachlöscharbeiten und Kontrollen.
Der Einsatz dauerte von 9.10 bis 11.15 Uhr. Insgesamt waren 42 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.
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