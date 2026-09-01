Zimmerbrand schnell unter Kontrolle gebracht

Dienstagvormittag war dort ein Zimmerbrand ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt waren deutlich sichtbare Rauchwolken zu erkennen. Nach dem Eintreffen begannen die Feuerwehrleute sofort mit der Personensuche, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Es stellt sich heraus, dass sich niemand im Haus befunden hat.