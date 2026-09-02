Halleins Cheftrainer Christoph Lessacher sprach mit der „Krone“ über Anforderungen und Ziele als Trainer sowie darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt.
Den Fußball leben und auf dem Platz alles geben: Dinge, die Christoph Lessacher nicht nur von seinen Mannschaften einfordert, sondern auch von sich selbst. „Die größten Ansprüche habe ich an mich selbst“, sagt der 36-Jährige beim Besuch der „Krone“. Nach Trainerstationen in Kuchl, der RB-Akademie, Grödig und Golling ist „Lessi“ mittlerweile schon in seiner vierten Saison bei Regionalligist Hallein.
Mit so einem Druck muss man auf dem Niveau dann aber auch umgehen können.
Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein
Bild: Andreas Tröster
„Wir haben immer einen Kader gehabt, der unter den ersten drei mitspielen konnte. Dementsprechend gut waren auch die Rahmenbedingungen. So kann man von allen etwas verlangen. Mit so einem Druck muss man auf dem Niveau dann aber auch umgehen können“, erklärt der Trainer-Youngster, der im Sommer als Vizemeister der Salzburger Liga den Aufstieg in die dritte Liga schaffte.
„Natürlich wird man als Trainer lieber Meister. Das mit dem Aufstieg war dann relativ schnell klar und das hat uns auch sehr gefreut“, erinnert er sich. Je höher die Liga, desto schwieriger ist aber auch das Jonglieren zwischen Aufgabe als Cheftrainer und Privatleben. Hinzu kommt das Umsiedeln nach Niederbayern zu Partnerin Julia.
Für Lessacher steht Privatleben vor Karriere
„Für mich ist das Privatleben rund um Familienplanung wichtiger als die eigene Karriere. Dafür habe ich mich schon vor Jahren entschieden. Natürlich ist der Wunsch da, irgendwann mal im Profibereich zu arbeiten. Aber das muss nicht um jeden Preis sein“, stellt Lessacher, der wie schon vor einigen Jahren mit Lustenau auch diesen Sommer wieder Absagen an Zweitliga-Klubs verteilte, klar.
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