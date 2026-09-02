„Die größten Ansprüche habe ich an mich selbst!“

Für Lessacher steht Privatleben vor Karriere

„Für mich ist das Privatleben rund um Familienplanung wichtiger als die eigene Karriere. Dafür habe ich mich schon vor Jahren entschieden. Natürlich ist der Wunsch da, irgendwann mal im Profibereich zu arbeiten. Aber das muss nicht um jeden Preis sein“, stellt Lessacher, der wie schon vor einigen Jahren mit Lustenau auch diesen Sommer wieder Absagen an Zweitliga-Klubs verteilte, klar.