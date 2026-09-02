Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serie

„Die größten Ansprüche habe ich an mich selbst!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
02.09.2026 08:30
Die „Krone“ traf Christoph Lessacher in Hallein.
Die „Krone“ traf Christoph Lessacher in Hallein.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Halleins Cheftrainer Christoph Lessacher sprach mit der „Krone“ über Anforderungen und Ziele als Trainer sowie darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Fußball leben und auf dem Platz alles geben: Dinge, die Christoph Lessacher nicht nur von seinen Mannschaften einfordert, sondern auch von sich selbst. „Die größten Ansprüche habe ich an mich selbst“, sagt der 36-Jährige beim Besuch der „Krone“. Nach Trainerstationen in Kuchl, der RB-Akademie, Grödig und Golling ist „Lessi“ mittlerweile schon in seiner vierten Saison bei Regionalligist Hallein.

Zitat Icon

Mit so einem Druck muss man auf dem Niveau dann aber auch umgehen können.

Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein

Bild: Andreas Tröster

„Wir haben immer einen Kader gehabt, der unter den ersten drei mitspielen konnte. Dementsprechend gut waren auch die Rahmenbedingungen. So kann man von allen etwas verlangen. Mit so einem Druck muss man auf dem Niveau dann aber auch umgehen können“, erklärt der Trainer-Youngster, der im Sommer als Vizemeister der Salzburger Liga den Aufstieg in die dritte Liga schaffte.

„Lessi“ will auch mit Freundin Julia hoch hinaus.
„Lessi“ will auch mit Freundin Julia hoch hinaus.(Bild: zVg)

„Natürlich wird man als Trainer lieber Meister. Das mit dem Aufstieg war dann relativ schnell klar und das hat uns auch sehr gefreut“, erinnert er sich. Je höher die Liga, desto schwieriger ist aber auch das Jonglieren zwischen Aufgabe als Cheftrainer und Privatleben. Hinzu kommt das Umsiedeln nach Niederbayern zu Partnerin Julia.

Lesen Sie auch:
Erfolgstrainer Thomas Hofer
Neue „Krone“-Serie
„Du musst im Fußball ständig Leute enttäuschen“
27.07.2026
„Krone“-Serie
„Dieser Trainer hat mir imponiert“
29.07.2026
„Krone“-Serie
„Grödig ist für einen Trainer Fluch und Segen“
26.08.2026

Für Lessacher steht Privatleben vor Karriere
„Für mich ist das Privatleben rund um Familienplanung wichtiger als die eigene Karriere. Dafür habe ich mich schon vor Jahren entschieden. Natürlich ist der Wunsch da, irgendwann mal im Profibereich zu arbeiten. Aber das muss nicht um jeden Preis sein“, stellt Lessacher, der wie schon vor einigen Jahren mit Lustenau auch diesen Sommer wieder Absagen an Zweitliga-Klubs verteilte, klar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
02.09.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.008 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
141.358 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
136.549 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1638 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1573 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Krone“-Serie
„Die größten Ansprüche habe ich an mich selbst!“
Abgang fix
Austria Salzburg gibt Innenverteidiger ab
Regionalliga Nord:
Seekirchen entzaubert Wallern – Pinzgau ohne Sieg!
Sport Tv Logo
Mentale Meisterin
Rad-Star Höll: „Gebe der Nervosität einen Namen“
Aber es geht weiter
Abgewiesen! Nächste Pleite für den Chaos-Klub

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf