Auto kollidiert mit Fahrrad: Biker schwer verletzt

Zum Einsatz alarmiert wurde die Rettung um 12.53 Uhr. Sie rückte rasch mit einem Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und dem Hubschrauber Alpin Heli 6 aus. Zwei praktische Ärzte aus der Gegend waren ebenfalls vor Ort. „Gerade in ländlichen Regionen alarmieren wir diese gleich mit. Das geht oft noch schneller“, so das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage.