Auto kollidiert mit Fahrrad: Biker schwer verletzt

Böse ausgegangen ist ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer auf der Gerlosstraße in Mittersill in Salzburg am Dienstag kurz nach Mittag. Dabei wurde der Biker schwer verletzt und nach der Erstversorgung vom Alpin Heli 6 in das Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.
Zum Einsatz alarmiert wurde die Rettung um 12.53 Uhr. Sie rückte rasch mit einem Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und dem Hubschrauber Alpin Heli 6 aus. Zwei praktische Ärzte aus der Gegend waren ebenfalls vor Ort. „Gerade in ländlichen Regionen alarmieren wir diese gleich mit. Das geht oft noch schneller“, so das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage.
Für den schwer verletzten Radfahrer ging es nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das Salzburger Landeskrankenhaus. Nach einer Stunde war der Einsatz seitens der Rettung beendet. Details zum Unfallhergang standen vorerst noch nicht fest. Die Polizei war noch mit der Aufnahme beschäftigt.
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