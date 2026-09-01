Swifts und Kelces Flausch-Baby sorgt für Entzücken

Er ist flauschig und sorgt im Netz gerade für absoluten Niedlichkeitsalarm! Die Rede ist von Travis Kelces und Taylor Swifts gemeinsamen Hund „Wendy“. Die hübsche Samojeden-Hündin darf mit ihrem „Papa“ in seiner neuesten Werbekampagne für die US-Marke Tommy Hilfiger auftreten.
Für die neue Herbstkampagne der US-Modemarke Tommy Hilfiger posiert Kelce im legendären Plaza Hotel in New York. Mit dabei: seine vierbeinige Begleiterin „Wendy“. Während der NFL-Star im schicken Preppy-Look für die Kamera posiert, sorgt die Samojeden-Dame mit ihrem flauschigen Fell für den wohl süßesten Moment der Kampagne.
Unter einem Video, das das Fashion-Label gepostet hat, sind sich die Fans einig: Dieser Hund ist das Süßeste überhaupt! Der stiehlt dem Hundepapa eindeutig die Show! Schade nur, dass Hundemama Taylor Swift nicht dabei ist.
Hier ist das Video eingebunden:
Neue Stil-Ikone
Für Travis Kelce ist der Auftritt die nächste große Station abseits des Footballfeldes. Der 36-Jährige hat sich längst auch als Stil-Ikone und Entertainer etabliert – nicht zuletzt an der Seite seiner berühmten Ehefrau. Für Tommy Hilfiger passt der NFL-Star damit perfekt in seine neue Kampagne „Only in New York“.
Preppy-Look
Mode-technisch setzt Hilfiger für den Herbst auf seinen typischen amerikanischen Preppy-Look – allerdings mit einem modernen Dreh. Grobstrick, Rugby-Shirts, Wollmäntel, Varsity-Jacken und die klassischen Rot-Weiß-Blau-Töne prägen die neue Kollektion.
Und Kelce selbst ist von New York und dem Shooting begeistert: „Es gibt eine Magie in dieser Stadt“, schwärmt der Football-Star. Besonders gefalle ihm, dass man nie wisse, „wer oder was um die nächste Ecke“ auf einen wartet.
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