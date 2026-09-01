Swifts und Kelces Flausch-Baby sorgt für Entzücken

Neue Stil-Ikone

Für Travis Kelce ist der Auftritt die nächste große Station abseits des Footballfeldes. Der 36-Jährige hat sich längst auch als Stil-Ikone und Entertainer etabliert – nicht zuletzt an der Seite seiner berühmten Ehefrau. Für Tommy Hilfiger passt der NFL-Star damit perfekt in seine neue Kampagne „Only in New York“.