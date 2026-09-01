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Frage des Tages

Wegen Hitze: Sollen Lokale nachts länger öffnen?

Community
01.09.2026 12:34
Würden Sie an Hitzetagen gerne etwas länger im Schanigarten sitzen?
Würden Sie an Hitzetagen gerne etwas länger im Schanigarten sitzen?(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von Community

An heißen Sommertagen verlagert sich das Leben oft erst in die kühleren Abendstunden, weshalb viele Menschen erst deutlich später hungrig werden und ein Lokal besuchen. Unsere Frage des Tages vom 1. September lautet daher: „Wegen Hitze: Sollen Gastgärten nachts länger offen haben?“

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Sollten Restaurants und Wirtshäuser an heißen Tagen am Abend länger offen haben, um Umsatzeinbußen abzufedern? Ist eine Verschiebung der Gastro-Öffnungszeiten sowieso längst überfällig oder wiegt das Recht der Anrainer auf Nachtruhe schwerer? Wie stehen Sie zu dieser Idee? Würden Sie an heißen Tagen auch später essen gehen oder bevorzugen Sie die aktuellen Zeiten?

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