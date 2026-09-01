Stiefvater attackiert 24-Jährige mit Skalpell

Stiefvater in JA gebracht

Die verletzte 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, übernommen. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige schließlich in eine Justizanstalt gebracht. Das Motiv und die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.