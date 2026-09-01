Stiefvater attackiert 24-Jährige mit Skalpell

Schockierender Angriff mitten in der Wiener Innenstadt! Eine 24-jährige Frau soll Montagfrüh von ihrem 61-jährigen Stiefvater auf offener Straße mit einem Skalpell attackiert und im Gesicht sowie am Hals verletzt worden sein. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen.
Die junge Frau war gerade auf dem Weg in die Arbeit, als sie an der Kreuzung Universitätsstraße mit der Währinger Straße auf ihren Stiefvater traf. Nach einer kurzen Ansprache soll der 61-Jährige plötzlich mit einem Skalpell auf die 24-Jährige losgegangen sein.
Die Frau konnte zunächst flüchten. Doch der Angreifer soll ihr gefolgt sein – im Bereich des Sigmund-Freud-Parks kam die 24-Jährige zu Sturz. Dort soll der Mann erneut mit dem Skalpell zugestochen und sie im Hals- und Gesichtsbereich verletzt haben.
Passanten eilten der Frau zu Hilfe. Auch eine Streife der Sondereinheit WEGA kam im Zuge ihres Dienstes an der Örtlichkeit vorbei. Die Beamten erkannten sofort, was vorgefallen war, und schritten ein. Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen.
Stiefvater in JA gebracht
Die verletzte 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, übernommen. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige schließlich in eine Justizanstalt gebracht. Das Motiv und die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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