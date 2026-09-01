55-Jähriger stirbt nach schwerem Wohnungsbrand

Die Berufsfeuerwehr war gegen 23.20 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt, als sie den Mann entdeckte und ins Freie brachte. Die Berufsrettung versorgte den 55-Jährigen noch vor Ort und brachte ihn unter Lebensgefahr ins Spital. Dort erlag er jedoch wenig später seinen Verletzungen.