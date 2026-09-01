55-Jähriger stirbt nach schwerem Wohnungsbrand

Ein Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf endete am Sonntag tödlich. Ein 55-jähriger Mann wurde von Einsatzkräften bewusstlos in der betroffenen Wohnung gefunden. Wenig später starb er im Krankenhaus.
Die Berufsfeuerwehr war gegen 23.20 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt, als sie den Mann entdeckte und ins Freie brachte. Die Berufsrettung versorgte den 55-Jährigen noch vor Ort und brachte ihn unter Lebensgefahr ins Spital. Dort erlag er jedoch wenig später seinen Verletzungen.
Ursache des Feuers noch unklar
Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien ermittelt nun zur Ursache des Feuers. Derzeit wird laut Polizei von einem fahrlässig verursachten Brand ausgegangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.