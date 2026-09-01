Störung auf Hochschaubahn: Drei Kinder gerettet

Höhenretter stiegen zu den Wägen auf und kümmerten sich zunächst um die festsitzenden Fahrgäste. Anschließend wurden die Betroffenen mithilfe einer Drehleiter und einer Teleskopmastbühne sicher nach unten gebracht. Zwei Kinder, die sich in einem weiteren Wagen befanden, wurden währenddessen betreut und später ihren Eltern übergeben.