Störung auf Hochschaubahn: Drei Kinder gerettet

Großeinsatz im Wiener Prater: Nach einer Störung auf einer Hochschaubahn mussten Montagabend mehrere Fahrgäste von der Berufsfeuerwehr aus bis zu 16 Metern Höhe gerettet werden. Unter den Betroffenen waren auch drei Kinder.
Höhenretter stiegen zu den Wägen auf und kümmerten sich zunächst um die festsitzenden Fahrgäste. Anschließend wurden die Betroffenen mithilfe einer Drehleiter und einer Teleskopmastbühne sicher nach unten gebracht. Zwei Kinder, die sich in einem weiteren Wagen befanden, wurden währenddessen betreut und später ihren Eltern übergeben.
Fahrgeschäft vorläufig gesperrt
Die Berufsrettung versorgte drei Personen vor Ort. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Die zuständige Behörde sperrte das Fahrgeschäft vorläufig.
Warum es zu dem Zwischenfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Wägen blieben für weitere Abklärungen zunächst an ihrer Position. Die Berufsrettung Wien war mit der Sonder-Einsatz-Gruppe und der Seiltechnik-Einsatz-Gruppe vor Ort.
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