Austria Lustenau hat den Transfermarkt im Auge

Mit dem 0:4 gegen die WSG Tirol erlitt die Austria ihren ersten herben Rückschlag in der noch jungen Bundesliga-Saison. In Panik verfällt man in Lustenau deswegen aber nicht. „Man muss solche Niederlagen richtig einschätzen. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich entwickelt und die ordentlich Lehrgeld gezahlt hat. Wichtig ist, dass man daraus lernt“, fasst Sportdirektor Dieter Alge zusammen.