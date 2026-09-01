Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreimal verurteilt

26-Jähriger von Wien nach Afghanistan abgeschoben

Wien
01.09.2026 12:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein mehrfach verurteilter 26-jähriger Afghane ist in der Nacht auf Dienstag nach Afghanistan abgeschoben worden. Der Mann wurde von Wien über Istanbul nach Kabul gebracht. Nach Angaben des Innenministeriums wurde die gesamte Abschiebung begleitet und überwacht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 26-Jährige war in Österreich dreimal strafrechtlich verurteilt worden und hatte wegen schwerer Eigentums- und Suchtgiftdelikte insgesamt mehr als zweieinhalb Jahre Haft verbüßt. Zudem weist er laut Innenministerium 20 kriminalpolizeiliche Vormerkungen auf. Bereits im September 2025 war der Mann von einer Delegation der afghanischen Verwaltung als afghanischer Staatsangehöriger identifiziert worden.

„Harte polizeiliche Arbeit“
„Abschiebungen sind harte polizeiliche Arbeit. Dieser harte aber gerechte Weg wird konsequent fortgesetzt, um die Minuszuwanderung abzusichern. Denn es ist absolut notwendig, dass wir Herr im eigenen Haus sind“, erklärt Innenminister Gerhard Karner in einer Presseaussendung.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Neues Schweden-Gesetz
„Lebenswandel“ ist jetzt Kriterium für Abschiebung
21.07.2026
Krone Plus Logo
Fünfmal (!) enthaftet
Protokoll des Versagens bei Straftäter-Abschiebung
28.07.2026
EU-Drittstaaten-Lager
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
17.08.2026
Montagnacht wurde der nächste straffällige Afghane aus Österreich direkt nach Afghanistan ...
Montagnacht wurde der nächste straffällige Afghane aus Österreich direkt nach Afghanistan abgeschoben.(Bild: BMI)

Mehr als 8800 Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben
In den ersten sieben Monaten 2026 mussten nach Angaben des Innenministeriums mehr als 8800 Menschen ohne Bleiberecht Österreich verlassen. Mehr als die Hälfte wurde zwangsweise abgeschoben, davon waren laut Ministerium 48 Prozent verurteilte Straftäter. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte an, diesen Kurs fortzusetzen.

Zahl der Asylanträge stark gesunken
Gleichzeitig gibt es in Österreich so wenig neue Asylanträge wie seit zehn Jahren nicht mehr und die Anzahl der Asylwerber in der Grundversorgung ist so niedrig wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.09.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
18° / 27°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
18° / 27°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
17° / 26°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
17° / 26°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
17° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
182.496 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
117.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
111.299 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1393 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1138 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Wien
Im Gesicht verletzt
Stiefvater attackiert 24-Jährige mit Skalpell
Im Wiener Prater
Störung auf Hochschaubahn: Drei Kinder gerettet
Wiens Bürgermeister
Ludwig über Ruck, Nevrivy und roten Sommer-Wirbel
Dreimal verurteilt
26-Jähriger von Wien nach Afghanistan abgeschoben
3. Liga Ost:
Traiskirchen wechselt Coach – Sportclub entzaubert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf