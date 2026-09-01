Auch ein 84-Jähriger hebt bei der Wasserski-EM ab

Bei der Wasserski-EM der Senioren sind ab Mittwoch exakt 135 Athleten in Fischlham im Einsatz Während der ansässige Präsident als Goldfavorit gilt, sorgt ein Däne im hohen Alter für Furore. Das, obwohl beim Sprung von der Schanze enorme Kräfte auf den Körper wirken.
„Das ist schon irre“, sagt Daniel Dobringer. Der Präsident der Wasserski-Union Fischlham veranstaltet ab morgen die Senioren-EM und wird selbst im Alter von 58 Jahren über die Schanze gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Sprüngen um die 60 Meter die Goldmedaille holen.
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