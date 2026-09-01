Stadtwerke-Vorstand: Heftige Kritik an hohen Gagen

Beim Strompreis war alles korrekt

Unter dem Strich hat die Querschnittsprüfung aber zu keinen größeren Beanstandungen seitens der Prüfer geführt. Bei allen drei Stadtwerken stellte sich im Prüfzeitraum 2021 bis 2024 die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt positiv dar. Die Eigenkapitalquote wurde deutlich verbessert, auch die Umsatzrentabilität stieg an, wobei das Jahr 2023 besonders hervorstach.