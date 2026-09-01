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Fataler Jetski-Unfall

Ralf Schumacher meldet sich nach OP in Österreich

Formel 1
01.09.2026 12:34
Ralf Schumacher hat sich aus dem Spital in Schruns gemeldet.
Ralf Schumacher hat sich aus dem Spital in Schruns gemeldet.(Bild: Krone-Collage/AFP/ANDREJ ISAKOVIC, Screenshot/Instagram_ralfschumacher_rsc)
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Von krone Sport

Nach seiner erfolgreichen Schulteroperation am Montag in Schruns hat sich Ralf Schumacher per Videobotschaft zu Wort gemeldet. Sein Einsatz als Sky-Experte beim anstehenden Formel-1-Rennen in Monza sei nicht in Gefahr, betont der Deutsche nach seinem Unfall bei der „Jetski Star WM“. 

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„Es hat ein bisschen länger gedauert, als erwartet, es war doch ein bisschen mehr, so ist es oft mal“, erklärt Schumacher in einer Videobotschaft, die er auch auf seinem Instagram-Kanal geteilt hat. 

Operation in Schruns 
Der ehemalige Formel-1-Profi hatte sich am Samstagabend bei der „Jetski Star-WM“ von Entertainer Stefan Raab eine Schulterverletzung zugezogen. Er ließ sich in Schruns operieren und bedankte sich anschließend bei allen daran beteiligten. 

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Sein Einsatz als Experte in Monza ist aber trotz Operation nicht in Gefahr, wie Schumacher bestätigt. „Aber ich kann nach Monza und werde morgen früh die Klinik verlassen. In drei bis sechs Monaten sollte alles wieder normal sein“, so der 51-Jährige aus seinem Spitalsbett in Vorarlberg. 

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