Ludwig über Ruck, Nevrivy und roten Sommer-Wirbel

Ob Nevrivy bei der nächsten Wahl noch einmal als Spitzenkandidat antritt, lässt der Stadtchef offen. Das werde „nicht zuletzt auch er selbst entscheiden“. Auch Rücktrittsforderungen aus der SPÖ Floridsdorf wischt Ludwig vom Tisch: Er habe mit der genannten Person gesprochen, die Sache sei offenbar falsch interpretiert worden.

Beim Gemeindebau zieht Ludwig eine klare Grenze

Beim kommunalen Wohnbau will Ludwig hingegen keinen Zweifel an der Linie der Wiener SPÖ aufkommen lassen. Und er wird deutlich: Die Sozialdemokratie stehe für den Gemeindebau, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.