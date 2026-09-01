„Unbekannte Geschosse“
Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen
In der Straße von Hormuz ist in der Nacht auf Dienstag erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er wurde während der Ausfahrt aus der Meerenge von „drei unbekannten Geschossen“ getroffen. Der Vorfall hat sich rund 30 Kilometer östlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Es gibt keine Verletzten.
Die Attacke erfolgte, nachdem es in der Nacht auf Montag erstmals seit Ende Juli wieder zu gegenseitigen Angriffen zwischen dem Iran und den USA gekommen war.
Raketen abgefangen
Das US-Militär griff dabei nach eigenen Angaben Einheiten der iranischen Revolutionsgarden an, die Minen in der Straße von Hormuz legen wollten. Der Iran feuerte daraufhin mit Raketen auf Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Sie wurden jordanischen Angaben zufolge abgefangen.
Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge weitestgehend. Laut US-Medienberichten eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
Iran will US-Rückkehr zu Interimsabkommen
Der Iran wird nach den Worten seines Präsidenten Masoud Pezeshkian umgehend nachziehen, sollten die USA zu ihren Verpflichtungen aus dem im Juni unterzeichneten vorläufigen Abkommen zur Beendigung des Krieges zurückkehren.
Zuvor war es nicht nur zu den erneuten Angriffen der USA auf den Iran sowie Vergeltungsschlägen in der Region gegeben, nachdem es seit Ende Juli vergleichsweise ruhig geblieben war. Die USA hatten vor einer Woche auch neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt.
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