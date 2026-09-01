34-Jähriger Serien-Dieb in NÖ festgenommen

Ein slowakischer Staatsbürger soll einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht haben – 14 Mal brach er allein im Bezirk Gänserndorf in NÖ ein. Der Mann wurde vergangenen Freitag festgenommen.
Nach einer ganzen Serie von Diebstählen hat die Polizei in Lassee im Bezirk Gänserndorf einen 34-jährigen Slowaken festgenommen. Der Mann soll unter anderem einen Klein-Lkw, Smartphones und Motorsägen gestohlen haben. Laut Polizei habe er insgesamt einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Bei den Einvernahmen zeigte er sich großteils geständig.
Die Polizei kam den Verdächtigen nach einem Einbruch am 14. Juni schließlich auf die Spur. Damals brach der Mann in den Bauhof in Marchegg ein. Er stahl einen Klein-Lkw, zwei Smartphones, etwas Bargeld und zwei Motorsägen. Der Lkw wurde wenig später ausgebrannt, in der Slowakei gefunden. Am vergangenen Freitag wurde er auf einem E-Scooter angehalten und festgenommen. Auch der Roller wurde sichergestellt, dieser dürfte von dem Verdächtigen in Wien gestohlen worden sein.
14 Einbrüche im Bezirk
Allein im Bezirk Gänserndorf soll der Slowake für 14 Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein. Außerdem werden ihm unter anderem Urkundenunterdrückung und der Diebstahl bzw. die missbräuchliche Verwendung von Zahlungsmitteln vorgeworfen. Der 34-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.
Nach Unfall durch die March geflüchtet
Auch ein Fall von Fahrerflucht in Marchegg vom 20. August konnte inzwischen geklärt werden. Ein Lenker war damals vor einer Polizeikontrolle davongefahren. Kurz darauf wurde der schwer beschädigte Pkw unterhalb einer Böschung gefunden. Das Auto war zuvor in der Slowakei gestohlen worden.
Wie die Ermittler nun herausfanden, handelt es sich um den selben Mann. Er sei damals am Steuer gesessen. Nach dem Unfall dürfte er durch die March in die Slowakei geschwommen sein und sich so abgesetzt haben.
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