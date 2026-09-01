34-Jähriger Serien-Dieb in NÖ festgenommen

Die Polizei kam den Verdächtigen nach einem Einbruch am 14. Juni schließlich auf die Spur. Damals brach der Mann in den Bauhof in Marchegg ein. Er stahl einen Klein-Lkw, zwei Smartphones, etwas Bargeld und zwei Motorsägen. Der Lkw wurde wenig später ausgebrannt, in der Slowakei gefunden. Am vergangenen Freitag wurde er auf einem E-Scooter angehalten und festgenommen. Auch der Roller wurde sichergestellt, dieser dürfte von dem Verdächtigen in Wien gestohlen worden sein.