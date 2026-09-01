Union-Kicker trennt sich für ÖFB-Ass von Haaren!

Erling Haaland hat‘s vorgemacht und jetzt ist Tom Rothe nachgezogen: Rechtzeitig zum Start der neuen Fußball-Saison haben sich sowohl der Norwegen-Superstar als auch der deutsche Union-Berlin-Spieler von ihren mit großem Wiedererkennungswert aufgeladenen langen Haaren getrennt! Anders als bei Haaland (26) war bei Rothe (21) allerdings der Österreicher Leopold Querfeld an der Entscheidung zur „Schnipp schnapp, Haare ab“-Aktion beteiligt, wenn auch passiv ...
Denn Rothe und Querfeld hatten bisher ein „Problem“ – beide fielen mit ihren blonden Haaren, die noch dazu etwas länger und leicht gelockt waren, auf. Sie sahen sich zu ähnlich und wurden immer wieder einmal verwechselt.
„Damit ihr Leo und mich nicht mehr verwechselt“
Zuletzt sogar bei „Sky“, als Querfeld nach dem DFB-Pokal-Erfolg der Berliner gegen Eintracht Braunschweig interviewt, allerdings der Name „Tom Rothe“ darunter eingeblendet wurde. Doch damit ist jetzt Schluss ...
„Damit ihr Leo und mich nicht mehr verwechselt“, schrieb Rothe nun bei Instagram zu einem Foto, das den Fußballer in lässiger Pose in die Kamera grinsend zeigt – mit militärisch anmutendem Kurzhaarschnitt.
Übrigens: ÖFB-Verteidiger Querfeld reagierte umgehend auf die Stilveränderung bei seinem Teamkollegen. Er antwortete unter Rothes Instagram-Beitrag mit „Ist das krass“ – ob das jetzt positiv oder negativ gemeint war, lässt sich freilich nicht sagen ...
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