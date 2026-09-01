Union-Kicker trennt sich für ÖFB-Ass von Haaren!

Erling Haaland hat‘s vorgemacht und jetzt ist Tom Rothe nachgezogen: Rechtzeitig zum Start der neuen Fußball-Saison haben sich sowohl der Norwegen-Superstar als auch der deutsche Union-Berlin-Spieler von ihren mit großem Wiedererkennungswert aufgeladenen langen Haaren getrennt! Anders als bei Haaland (26) war bei Rothe (21) allerdings der Österreicher Leopold Querfeld an der Entscheidung zur „Schnipp schnapp, Haare ab“-Aktion beteiligt, wenn auch passiv ...